Coronavirus, l'esercito contribuirà alla distribuzione del vaccino

27/11/2020 07:45:00

I militari dell’esercito contribuiranno alla distribuzione del vaccino. A dirlo è il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che spiega: “La Difesa, come ha sempre fatto dall’inizio della pandemia, fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità predisposte, in termini di concorso delle forze armate alla distribuzione e alla somministrazione del vaccino alla popolazione italiana”.

La precisazione del ministro è arrivata durante il question time al senato sui vaccini e la loro distribuzione. E sul possibile impiego dell’esercito e su come si stanno organizzando le forze armate Guerini ha risposto: “In tale ottica il comando operativo interforze ha già avviato un processo di pianificazione – ha spiegato – che prevederà, ad esempio, per quel che riguarda il contributo alla distribuzione del vaccino, l’impiego, se ritenuto necessario dalle suddette autorità, delle infrastrutture logistiche e degli assetti di trasporto delle forze armate; e per quanto riguarda la somministrazione, l’ampliamento e la trasformazione della rete dei drive through presenti in tutto il territorio; infine, per eventuali esigenze specifiche, quali ad esempio l’intervento presso presidi residenziali per anziani, la composizione di team sanitari mobili, pronti all’occorrenza”.