Castelvetrano, se ad abbandonare i rifiuti Ã¨â€¦ lâ€™Agenzia delle Entrate

28/11/2020 06:00:00

Saranno circa un centinaio le tessere sanitarie e i codici fiscali buttati via in strada, dopo il trasferimento dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova sede si trova da ormai in via Sardegna, ma nello spazio dietro la vecchia sede di via IV Novembre c’è una discarica a cielo aperto. Oltre a vecchi televisori, monitor, timbri e supporti informatici.

Si tratta di rifiuti prodotti in seguito al cambio di sede, che sono lì da un bel po’.

In una delle finestre di un stanza d’ufficio ormai vuota, è rimasto attaccato un foglio in cui si chiede di non posteggiare le macchine a partire dal 3 ottobre, in modo da “consentire il trasloco dell’ufficio e lo smaltimento del materiale”.

Dopo la segnalazione al comune di alcuni residenti, si rimane in attesa di un intervento di bonifica.

E soprattutto del recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti quei documenti che contengono dati sensibili.

Egidio Morici