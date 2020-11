Carcere di Favignana, ferito un agente di polizia penitenziaria

29/11/2020 09:06:00

Ferito un agente di polizia penitenziaria in servizio alle carceri di Favignana. Intervenuto per sedare una lite tra detenuti è rimasto contuso. È accaduto ieri. A rendere nota la vicenda è stato il sindacato Sappe.

«E' una vergogna! Ogni giorno - dice il sindacalista - le donne e gli uomini del Corpo di polizia penitenziaria sono destinatari di violenze gratuite», così il segretario nazionale per la Sicilia Lillo Navarra.

«Quel che è accaduto, di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l’ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli Istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittimeIl segretario generale del sindacato Donato Capece di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato».