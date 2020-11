Coronavirus. Di Martino: "Ecco cosa può succedere con l'arrivo del freddo"

29/11/2020 06:00:00

La curva dei contagi rallenta, ma cosa accadrà quando arriverà il freddo? Ne abbiamo parlato con Massimo Giuseppe Di Martino già primario del pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani.

"Gli ospedali non sono pienissimi in questo momento. Appena si abbassa la temperatura accade quello che accede con l'influenza. C'è maggiore possibilità che il virus faccia danni. Maggiore sarà la possibilità che il paziente necessiti di cure in ospedali. E se i posti letto arrivano a saturazione si tratterà di scegliere quale paziente curare. E' una cosa molto crudele. Per questo non dobbiamo rilassarci e dobbiamo stare attenti", dice Di Martino. Ecco l'intervista.