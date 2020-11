Il nuovo calendario della raccolta rifiuti a Mazara

29/11/2020 11:00:00

"Dal lunedì 7 dicembre verrà modificato il calendario della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, sia delle utenze domestiche che non domestiche. Tali cambiamenti sono in linea con il capitolato d'appalto originario a seguito dell'affidamento al raggruppamento d'imprese Multiecoplast-Ecoburgus della gestione del servizio rifiuti.

Abbiamo concordato con la ditta una migliore organizzazione sia per incrementare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti che per garantire maggiori interventi ambientali nel territorio con più servizi: uno spazzamento più efficiente, l'introduzione dello spazzamento meccanico ed il lavaggio strade, oltre ad una costante azione di monitoraggio per l'eliminazione delle microdiscariche che si creano a causa di incivili".

Lo annuncia l'assessore comunale Caterina Agate.

In queste ore, a cura del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese “Multiecoplast” s.r.l. di Sant’Agata Militello (mandataria) ed Ecoburgus s.r.l. di Carini (mandante), che a seguito dell'appalto Urega del 2017 ed una serie di contenziosi è subentrato dallo scorso mese di giugno alla Tech, parte una mirata campagna di comunicazione, in particolare, per informare i cittadini sul nuovo calendario di raccolta delle utenze domestiche.

Le novità principali per le utenze domestiche, a partire dal 7 dicembre, sono tre: una riguarda la raccolta del secco residuale che verrà effettuata nella sola giornata del lunedì; la raccolta del vetro viene spostata dal martedì al mercoledì mentre il giovedì non verrà svolto alcun servizio di raccolta porta a porta.

"E' chiaro - sottolinea l'assessore Agate - che non si tratta di minori servizi ma di una riorganizzazione, in quanto il personale che non opererà nella raccolta del secco il mercoledì e venerdì come avviene ora e che non effettuerà porta a porta il giovedì verrà impegnato a potenziare gli altri servizi di spazzamento e pulizia di aree per rendere la nostra Città sempre più pulita e con maggiori percentuali di differenziata. Per centrare gli obiettivi di una Mazara pulita - conclude l'assessore Agate - occorre la collaborazione di tutti e confidiamo che questa collaborazione ci sia".

- Numeri Utili: Attivata la linea telefonica 345 291 0787 per segnalazioni, richieste di informazioni e richieste di ritiro di piccoli sfalci di potatura. In fase di attivazione, inoltre, la pagina facebook MazarAmbiente e la mail: info@mazarambiente.it.

- Ritiro ingombranti: Per prenotare il ritiro di ingombranti (divani, poltrone, materassi, ecc.) o di Raee (frigoriferi, tv, condizionatori, ecc.) confermato il numero telefonico comunale gestito da personale Aro 0923 671839 in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed anche nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.



- CCR: Il Centro comunale di raccolta di via Marsala (angolo via Pace di fronte Lidl) sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30. E' possibile conferirvi ingombranti, raee (apparecchiature elettroniche), pile esauste, farmaci scaduti, indumenti usati, oli vegetali, accumulatori, batterie auto, latte di pittura/vernice, sfabbricidi, toner e cartucce stampanti.

Il Ccr "Ex Stella d'Oriente" ubicato nella Ss 115 e dedicato esclusivamente al conferimento di sfalci da potatura sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,30.