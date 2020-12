Tratte sociali: c'è l'ufficialità, voli da Birgi e Comiso rinviati al 18 dicembre

02/12/2020 10:27:00

Adesso è ufficiale i voli della continuità territoriale a Birgi (lo avevamo anticipato ieri su Tp24) e a Comiso verranno nuovamente spostati.

Qualche gorno fa la rchiesta di Alitalia, Tayaranjet e Albastar, sul tavolo del ministero del Trasporti, rinviare l'avvio dei voli con tariffe agevolate per i residenti dagli aeroporti di Trapani e Comiso. Il motivo l'assenza quasi assoluta di prenotazioni dovuta all'incertezza sui provvedimenti anti Covid ma anche ai prezzi stracciati praticati sulle normali tratte propro per la crisi dovuta alla pandemia e che pone i voli a tariffe "ridotte" quasi fuori mercato.

Ora c'è la comunicazione ufficiale dell'Enac: "A fronte delle richieste di codesti vettori di posticipare l'avvio dei collegamenti onerati anche in considerazione della grave crisi del settore aereo e dell’evolversi della situazione pandemica, si è provveduto al posticipo della data di inizio dei servizi aerei onerati al 1° dicembre 2020, mantenendo inalterato il termine della Convenzione al 31 ottobre 2023. Alla luce delle ulteriori recenti interlocuzioni intercorse, il Ministero ha comunicato allo scrivente Ente la decisione di posticipare ulteriormente il termine iniziale dei servizi aerei onerati, al 18 dicembre 2020, lasciando inalterato quello finale, fissato al 31 ottobre 2023. Nelle more del perfezionamento di un apposito decreto ministeriale, questo Ente provvederà alla predisposizione di atti aggiuntivi alle Convenzioni stipulate, da sottoscriversi con codesti vettori, per rettificare il periodo di affidamento previsto e i conseguenti importi delle compensazioni spettanti".

C'è dunque la comunicazione ufficiale giunta dall'Ente nazionale aviazione civile alle società di gestione Airgest e Soaco, ai vettori e alla Regione. I voli al momento partiranno il 18 dicembre. Questo è il secondo rinvio, il primo era stato il 1° novembre, adesso questo che rischia di non essere l'ultimo. Il nuovo Dpcm in preparazione a Roma dovesse vietare gli spostamenti fra le regioni proprio in prossimità del 18 del mese potrebbe di nuovo fermarsi tutto.

A Trapani sono attivate sei nuove rotte, con cadenza bisettimanale: si volerà con Tayaranjet per Perugia, Trieste e Ancona, mentre Albastar gestirà le rotte per Brindisi, Parma e Napoli. Tayaranjet applicherà la tariffa prevista per i siciliani, 51,69 euro, anche ai non residenti, per tutto il periodo emergenziale Covid. Da Comiso, invece, sono previste due rotte giornaliere per Roma Fiumicino e una rotta giornaliera per Milano Linate, gestite da Alitalia.