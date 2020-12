"Che fine ha fatto il progetto di eliminazione del passaggio a livello in via Marsala a Trapani?"

02/12/2020 04:10:00

"A che punto è il piano per l'eliminazione dei passaggi a livello, e in particolare quello di via Marsala a Trapani?".

E' la domanda che si pone Vincenzo, cittadino trapanese, che ogni giorno fa la spola tra Paceco e Trapani.



"Ricordo, in particolare, che tale opera fu sbandierata ai quattro venti verso la fine del 2018 e, correggettemi se sbaglio, con previsione di inizio lavori intorno alla fine del 2019. L'opera era inserita in un contesto più ampio (sempre sperando che i miei ricordi funzionano) da realizzarsi a cura delle FF. SS. Ma, siamo alla fine del 2020, non se e parla più".