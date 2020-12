Rapina in villa a Favignana, due arresti 

03/12/2020 07:20:00

Picchiarono un'anziana, da sola a casa, per un bottino di 60.000 euro.

Altri 2 arresti per la rapina a Favignana dello scorso maggio, dopo quello di Ionel Boboc Boceanu. Nell'isola delle Egadi e a Roma i carabinieri di Trapani e della Stazione di Favignana, coadiuvati dal Nucleo Operativo di Roma Casilina e dal Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno rintracciato Giovanni Setterini e Alberto Ponzio.

Le telecamere di sorveglianza li avevano ripresi mentre saccheggiavano la casa della vittima, una donna di 72 anni che viveva sola, per la quale Setterini aveva fatto dei lavori di giardinaggio.

Entrati da una finestra nella villetta armati di bastoni avevano immobilizzato la proprietaria e minacciandola avevano rubato preziosi e contanti per un valore di 30 mila euro. Una volta terminato il saccheggio, i tre hanno chiuso a chiave all'interno della propria camera da letto la vittima per impedirle di chiamare i soccorsi.

Per risalire ai tre è stato determinante il Dna estratto da alcuni frammenti di guanti in lattice ritrovati sotto la finestra della villetta. L'accusa per i tre è di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravato. Per i due arrestati è stata disposta custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Trapani.