A Castellammare si celebrano i 70 anni di sacerdozio di mons. Paolo Giordano

03/12/2020 12:40:00

Nell’ambito dei festeggiamenti per la solennità dell’Immacolata, questa sera 3 dicembre, alle ore 18 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà l’Eucarestia nella parrocchia “Sant’Antonio da Padova” a Castellammare del Golfo per rendere grazie del settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di mons. Paolo Giordano.

Il sacerdote, ordinato presbitero dal cardinale Ernesto Ruffini nella Cattedrale di Palermo il 25 marzo del 1950, ha 93 anni e non aveva potuto celebrare la ricorrenza durante il lockdown della scorsa primavera.

Mons. Giordano parroco della matrice a Buseto Palizzolo e parroco della parrocchia Sant’Antonio a Castellammare dal 1955 al 2003 è stato anche cappellano quando la “Colombaia” era ancora un carcere nel 1954.

“Siamo contenti di festeggiare il decano dei presbiteri diocesani – afferma il vescovo Fragnelli - anche se non è più presente nella scena pastorale è una figura amata dai castellammaresi. Ha alimentato un forte senso di appartenenza alla comunità ecclesiale e una forte devozione alla Madonna, mantenendo il ‘privilegio’ di una relazione continua con la comunità che ha servito per molti anni”, sottolinea.



Sabato 5 dicembre alle ore 19.30 il coro di Comunione e Liberazione, sempre nella parrocchia di Sant’Antonio, terrà un concerto musicale “omaggio a Maria” festeggiando il traguardo raggiunto di mons. Giordano.

Di seguito il programma dei festeggiamenti promossi dal parroco e dalla comunità parrocchiale. Come in tutto il paese, a causa delle norme per il contenimento anti-covid19, non si terrà la processione.

Tutti i pomeriggi dal 29 novembre al 06 dicembre

ore 17.15 Rosario e Stellario dell’Immacolata

ore 18.00 Santa Messa

29 novembre ore 18.00 Santa Messa, scinnuta della statua dell’Immacolata, omaggio dei fiori e della Banda musicale Città di Castellammare del Golfo

01 dicembre ore 18.00 Santa Messa presieduta da don Salvo Morghese

ore 19.00 Adorazione eucaristica vocazionale per gli adolescenti e i giovani

02 dicembre ore 18.00 Santa Messa presieduta da padre Rosario Fontana

03 dicembre ore 18.00 Santa Messa presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli per il 70mo anniversario di ordinazione presbiterale di mons. Paolo Giordano

04 dicembre ore 19.15 Rosario e Stellario dell’Immacolata

ore 20.00 Santa Messa

05 dicembre ore 18.00 Santa Messa presieduta dal vicario generale don Alberto Maria Genovese

ore 19.30 “Canto a Maria” omaggio del coro di Comunione e Liberazione alla Vergine Immacolata per il 70mo anniversario di ordinazione presbiterale di

mons. Paolo Giordano

07 dicembre ore 09.15 Rosario e Stellario dell’Immacolata

ore 10.00 Santa Messa

Adorazione eucaristica prolungata per tutta la giornata

ore 19.30 Vespri e benedizione eucaristica

ore 20.30 Veglia di preghiera vigiliare con l’Inno Akathistos

08 dicembre ore 09.30 Santa Messa

ore 11.00 Santa Messa presieduta da mons. Ludovico Puma

ore 18.00 Santa Messa

Omaggio della Banda musicale Città di Castellammare del Golfo