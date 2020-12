04/12/2020 06:00:00

Riapre i battenti a Trapani il centro dedicato a Nino Via, il giovane magazziniere della Gea ucciso per aver preso le difese di un collega in balia di due rapinatori.

L'immobile è stato affidato al comitato di quartiere Sant'Alberto. Il presidente Giovanni Parisi ricostruisce la vicenda della struttura abbandonata da anni e presa di mira dai vandali.

Finalmente riapre il centro Nino Via from Tp24 on Vimeo.