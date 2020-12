Marsala:  è morto Pippo Rallo, voce simbolo del folk siciliano 

05/12/2020 18:02:00

Ai più giovani il suo nome dirà poco, ma la sua carriera musicale è stata costellata da grandi successi.

E' morto Pippo Rallo. Era nato il 25 Settembre 1928.

La sua lunga carriera è raccontata anche in sito internet (cliccate qui) oltre che su una pagina di Wikipedia.

Interprete e musicista marsalese, è stato protagonista, negli anni Cinquanta, della dolce vita di Taormina e della scena folk siciliana. Ha inciso un centinaio di dischi con la Cetra e la RCA, tenendo tour in diverse parti d'Europa, in America. Emigrato poi in Svizzera, ha lavorato come operaio, cantando nel fine settimana. E' ritornato a Marsala negli anni '90.

Nel 2016 il brano E vui durmiti ancora è stato inserito nella colonna sonora del documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, premiato con l'Orso d'oro per il miglior film al Festival di Berlino.

Il 4 agosto 2018, il festival di Rockarossa, per volere del suo direttore artistico, Gianfranco Marino, ha tributato un omaggio alla carriera di Pippo Rallo. In quell'occasione, il filmato realizzato da Davide Colella è stato proiettato in Piazza Biscione, a Petrosino, di fronte a centinaia di spettatori.

Ecco il video.