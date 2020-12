06/12/2020 13:10:00

Natale senza pane in provincia di Trapani.



Il Presidente dell’Associazione Panificatori della Provincia di Trapani “I Fornarini” e Dirigente Asso-Artigianato Mazara del Vallo, Francesco Alagna, comunica che gli artigiani-esercenti iscritti all’Associazione (aderente a CIFA Trapani), in riferimento al Decreto dell’Assessorato Attività Produttive della Regionale Siciliana n. 842 del 30 maggio 2018, osserveranno la chiusura totale delle loro attività nei giorno dell’Immacolata Concezione (8 Dicembre), Natale (25 Dicembre), Santo Stefano (26 Dicembre), Capodanno (1 Gennaio) ed Epifania (6 Gennaio). Al contempo la stessa Associazione comunica che i suoi iscritti rimarranno aperti Domenica 27 Dicembre.



Panifici chiusi anche a Marsala nei giorni delle feste natalizie.

