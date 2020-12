Muore di coronavirus a 17 anni. "Il sorriso di Chiara ci dava la forza"

06/12/2020 07:43:00

Aveva solo 17 anni ma il Coronavirus se l’è portata via. È morta dopo 15 giorni di agonia mentre era ricoverata dal 23 novembre nel Covid Hospital dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La giovane, originaria di Avella, era affetta da gravi patologie congenite. Dopo aver combattuto contro tanti mali non ce l’ha fatta a superare anche questa.

A darne l’annuncio è stato il sindaco di Avella, Domenico Biancardi che ha voluto ricordare la ragazza e manifestare vicinanza alla famiglia. “Chiara era una combattente – ha scritto su Facebook- Una vera forza. Ha cercato di superare anche questo maledetto e temibile virus. Non è riuscita a sconfiggerlo. Ma Chiara non ha perso. Non è stata sconfitta, perché resterà per tutti noi un esempio di determinazione, caparbietà, voglia di vivere nonostante mille sofferenze”.

“Resterà il suo favoloso sorriso, che coinvolgeva e dava forza – continua il post – Dava forza a lei e a tutti noi. Abbracciamo la sua famiglia, altro straordinario esempio per la nostra comunità. Sicuramente non dimenticheremo la forza della nostra Chiara. Come amministrazione cercheremo di ricordarla con iniziative a lei dedicate. La ricorderemo per raccontare sempre a più persone ciò che lei ha saputo insegnarci. Grazie Chiara”.