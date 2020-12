Per il Natale 2020 la casa del signor Meo resta spenta (o quasi ...)

08/12/2020 15:20:00

Niente casa dalle mille luci (e oltre) quest'anno, per il Natale a Marsala. Nino Meo, che da anni lavora mesi per rendere la sua abitazione luminosa e scintillante, per la gioia di grandi e piccini, quest'anno ha deciso di non fare nulla. Più che altro, si è trovato costretto, visto il Natale sicuramente in tono minore che tutti passiamo a causa del coronavirus, e viste anche le restrizioni e il rischio di assembramenti.

La casa del signor Meo, negli anni, è diventata una vera e propria celebrità. La sua fama è aumentata notevolmente grazie a Tp24, tanto da suscitare l'attenzione della Petyx e di Striscia La Notizia, che a Marsala e alla sua casa natalizia dedicarono la puntata di Natale.

"Ho voluto semplicemente illuminare la facciata della casa con Gesù bambino in segno prettamente religioso visto che è stato pure vietato riunirsi allo scoccare della mezzanotte" dice malinconino Nino Meo.

Tornerà ad illuminarsi anche la casa di Meo. Nel frattempo, godiamoci uno dei video degli anni passati.