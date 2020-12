Quante persone sono morte quest'anno in Sicilia e in provincia di Trapani

09/12/2020 06:00:00

Quante persone sono morte nel 2020 in Sicilia, in provincia di Trapani, e nelle principali città del territorio? Quanto ha influito la pandemia da Coronavirus sulla mortalità?



L’Istat ha pubblicato i dati su quante persone sono morte in Italia da gennaio al 30 settembre 2020. Dati paragonati anche con la media degli anni precedenti, e importanti perchè il 2020 non è stato un anno come tutti gli altri, con la pandemia da Covid 19 che ha causato un aumento anomalo soprattutto durante la prima ondata e soprattutto in alcune zone del Paese.



I dati dell’Istat non dicono quanti sono stati i morti ufficiali causati dal Coronavirus ma raccolgono il totale dei decessi per tutte le cause.

C’è da dire che confrontando il numero dei decessi del 2020 con la media dei 5 anni precedenti si evidenzia un aumento della mortalità rispetto al passato. E’ un confronto che aiuta certamente a comprendere l’impatto della pandemia. Il Covid ha influito in maniera diretta, con i decessi per Coronavirus, ma anche in maniera indiretta per le complicazioni che ha subito il sistema sanitario italiano a causa della pansemia.



La situazione in Italia

In tutta Italia, dal 1° gennaio al 30 settembre sono morte 527.888 persone, contro le 484.435 registrate in media dal 2015 al 2019 negli stessi nove mesi. Quindi sono morte oltre 43mila persone in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni: un aumento dell’8,9%. Tra marzo e aprile, invece, in Italia ci sono stati circa 48mila decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti. Circa 29mila sono stati attribuiti ufficialmente al coronavirus.



Considerando l’andamento dei decessi per il complesso delle cause nel primo bimestre del 2020 si può constatare come in tutta Italia la mortalità fosse inferiore rispetto alla media del periodo 2015-2019. A partire da marzo e fino al mese di maggio, mesi caratterizzati dalla prima ondata di covid-19, si evidenzia un’importante “rottura” della tendenza alla diminuzione della mortalità riscontrata per i primi due mesi soprattutto nelle aree più colpite dalla pandemia. A livello territoriale è il Nord l’area in cui si registra l’inversione di tendenza più marcata, con un aumento del 60,5%; in particolare, in Lombardia si passa da una diminuzione dei decessi del 5,6% del bimestre gennaio-febbraio 2020 a un aumento del 111,0% nei tre mesi successivi. Giugno e luglio sono i mesi in cui invece l’effetto della prima ondata della pandemia sembra aver esaurito i suoi effetti sull’eccesso di mortalità: si registra, infatti, un livello di decessi inferiore alla media 2015-2019 dello stesso periodo. Nel bimestre agosto-settembre, in concomitanza con il dispiegarsi della seconda fase dell’epidemia Covid-19, il numero dei decessi per il complesso delle cause torna ad essere generalmente superiore alla media 2015-2019 dello stesso periodo. La seconda fase si caratterizza per una distribuzione dei casi Covid-19 su tutto il territorio nazionale ; anche l’eccesso di mortalità totale, rispetto ai 5 anni precedenti, riguarda tutte le ripartizioni, con incrementi generalmente più sostenuti nelle regioni del Centro-sud. Tra le aree che registrano un incremento almeno del 5% si segnalano la Sardegna (8,9% di decessi in più rispetto alla media 2015-2019), la Puglia (7,8%), la Toscana (7,4%), l’Umbria (6,1%), Sicilia (5,7%) e la Calabria (5%). Le uniche regioni del nord che raggiungono o superano la soglia di incremento del 5% sono la Valle d’Aosta e il Veneto.

IlPost.it ha raccolto tutti i dati in un'infografica interattiva, che si può navigare qui in basso.

In Sicilia

I dati Istat rilevano in complesso una diminuzione di decessi nel 2020, fino al 30 settembre, in Sicilia. Dal primo gennaio i morti sono stati 40.122, la media dei 5 anni precedenti per lo stesso intervallo di mesi è di 40.760. Però si è registrato un aumento dei decessi, lieve, a partire dal primo marzo: sono morte 30.044 persone. Negli ultimi cinque anni erano morte in media 29.765 persone.



In Provincia di Trapani

Dal primo gennaio al 30 settembre 2020 i morti in provincia di Trapani sono diminuiti nel complesso rispetto alla media dei precedenti 5 anni. Da gennaio al 30 settembre 2020 sono morte 3.599 persone nel Trapanese. Negli ultimi cinque anni erano morte in media 3.697 persone.



Tra le principali città della provincia. Trapani Da gennaio al 30 settembre 2020 sono morte 557 persone. Negli ultimi cinque anni erano morte in media 566,6 persone.

Aumentano i morti a Marsala: Da gennaio al 30 settembre 2020 sono morte 715 persone. Negli ultimi cinque anni erano morte in media 708,4 persone.



Ad Alcamo da gennaio al 30 settembre 2020 sono morte 389 persone. Negli ultimi cinque anni erano morte in media 385,4 persone. A Mazara al 30 settembre 2020 sono morte 390 persone, la media dei decessi negli ultimi 5 anni era di 374,0 persone. Netta diminuzione a Castelvetrano: da gennaio al 30 settembre 2020 sono morte 225 persone. Negli ultimi cinque anni erano morte in media 274,2 persone. Qui è possibile scaricare tutti i dati Comune per Comune, mese per mese.

Saranno importanti i dati su tutto il 2020, compresi quelli da ottobre in poi, per capire anche la portata del Covid sulla mortalità nel territorio.