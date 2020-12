Coronavirus, vaccinata la prima donna

09/12/2020 07:58:00

Margaret Keenan, 91 anni fra pochi giorni, nata a Enniskillen, in Irlanda del Nord, da sessant’anni residente a Coventry, in Inghilterra, è la prima persona ad aver ricevuto il vaccino anti-Coronavirus di Pfizer e Biontech.

Capelli ramati, si è presentata all’appuntamento con una maglietta blu con la scritta Merry Christmas e gli occhi sorridenti dietro la mascherina: non aveva mai supposto di poter essere la prima a ricevere l’iniezione, “pensavo fosse uno scherzo, non ci credevo”, ha confessato alle telecamere.

Il rito della prima (e della seconda) vaccinazione è andato infatti in onda in diretta tv. Il secondo vaccinato è un signore di 81 anni, notevole perché si chiama William Shakespeare e proviene dalla città del Grande Bardo, Straford-upon-Avon. La prima fase della vaccinazione di massa britannica è iniziata ieri alle 6.31 con la puntura sulla spalla di Margaret all’University Hospital di Coventry. Il ministro della Salute, Matt Hancock, è scoppiato in lacrime in diretta televisiva davanti alle immagini della vaccinazione della vecchietta.

«In tutto, le dosi di vaccino arrivate dal Belgio, che va conservato a una temperatura di almeno -70 gradi, sono 800 mila, e ogni persona ne riceverà due a distanza di tre settimane. Il governo britannico ha ordinato complessivamente 40 milioni di dosi a Pfizer-BionTech. Non è chiaro quando arriveranno le altre, ma a Downing Street e Whitehall contano di vaccinare almeno altre quattro milioni di persone entro la fine del 2020, grazie a una task force da operazione bellica in cui verranno coinvolti decine di migliaia di militari dell’esercito, che costruiranno anche nuovi maxi hub da cinquemila vaccinazioni al giorno» scrive Repubblica.

La Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense del farmaco, ha reso noto che i dati sulla sperimentazione del vaccino di Pfizer e Bionthec non sollevano nessun particolare problema di sicurezza. Domani il comitato consultivo deciderà se raccomandarne l’uso.