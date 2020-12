09/12/2020 11:00:00

Sono stati donati gli organi della ventiseienne del messinese, Giulia Ragini, morta due giorni fa in ospedale dove era stata ricoverata dopo essere rimasta coinvolta in un’incidente stradale, avvenuto sabato scorso nella frazione di Archi a Sanfilippo del Mela (Me).

La ragazza aveva sbattuto frontalmente con la sua auto su un’altra macchina. I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi. Preoccupano anche le condizioni della donna di 79 anni alla guida dell’altra auto.