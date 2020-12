WhatsApp, arrivano gli sfondi personalizzabili

09/12/2020 15:30:00

In arrivo novità su WhatsApp relative agli sfondi delle chat, alla funzione di ricerca per gli sticker e a un nuovo pacchetto di sticker animati.

In particolare, sarà possibile utilizzare sfondi personalizzati in ogni singola chat, che dovrebbe aiutare anche a ridurre la possibilità di scrivere nella chat sbagliata (nel caso si possono usare sfondi predefiniti di diversi colori). Ma ci sarà pure una galleria di sfondi più ricca e aggiornata, con nuove immagini provenienti da tutto il mondo che raffigurano la natura e l'architettura, e la possibilità di impostare sfondi diversi per le due diverse modalità di utilizzo, quella classica e quella scura, che cambiano automaticamente quando l'impostazione del telefono passa alla modalità scura.

Sarà poi più facile cercare gli sticker con testo o emoji, o sfogliando le categorie di quelli più comuni. Lanciando questa nuova funzione, la piattaforma di chat vuole incoraggiare anche i creatori di sticker a etichettarli con emoji e testo, in modo che possano essere cercati dagli utenti di WhatsApp più semplicemnte.

E ci sono anche nuovi sticker animati in collaborazione con OMS. Il pacchetto "Insieme a casa" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno dei pacchetti dei più popolari su WhatsApp, e ora sarà ancora più utile in questa forma. Il pacchetto di sticker "Insieme a casa" è disponibile all'interno di WhatsApp, con testo in 9 lingue, tra cui l’italiano.