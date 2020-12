Scrive Poste Italiane, sulla fila all'ufficio di via Garibaldi a Marsala

11/12/2020 12:36:00

Gentile direttore, in riferimento alla lettera "La fila per fare ... la fila alle Poste di Marsala. Possono trattarci così" (7/12/2020), Poste Italiane precisa che in ottemperanza ai provvedimenti governativi sull’emergenza sanitaria sta garantendo il servizio nel rispetto della tutela della salute del personale e della clientela.



All’interno dell’ufficio postale di via Garibaldi è stata installata una segnaletica orizzontale con la presenza di alcuni stalli per consentire un’attesa più confortevole, supportando in questo modo i clienti al rispetto del distanziamento sociale.



L’Azienda rassicura i cittadini sul regolare funzionamento dell’ATM Postamat esterno alla sede di via Garibaldi, ripristinato a seguito di un guasto momentaneo. Si rinnova infine l’invito a effettuare le operazioni presso gli sportelli automatici e i canali digitali e si ricorda che presso la sede di

Marsala è possibile prenotare il proprio turno allo sportello da pc, attraverso l’App Ufficio Postale o via whatsapp memorizzando sul proprio smartphone il numero 3715003715.