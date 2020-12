"La fila per fare ... la fila alle Poste di Marsala. Possono trattarci così?"

07/12/2020 12:54:00

Gentile direttore,

le scrivo per esprimere una mia soddisfazione: sono riuscito, al terzo tentativo, a ritirare un pacco alla Posta di Via Garibaldi a Marsala!!

Ma, ironia a parte, c'è ben poco da esultare. In questi tre giorni per altre volte sono andato alla Posta e ho fatto la fila inutilmente al freddo e al gelo, come il bambinello Gesù del presepio. Il fatto è che alle Poste si fa la fila fuori, con la pioggia e con il vento, per poter fare poi la fila ... dentro.

Una vicenda assurda. Dicono che sia per la gestione Covid, e in pratica per evitare assembramenti dentro, li fanno fare fuori. Con il paradosso che dentro c'è tantissimo spazio che non si vuole utilizzare. All'ingresso un impiegato, una specie di Caronte, decide chi entra e chi no, fa battutine contro le persone che protestano, e a chi chiede compassione risponde: "Rivolgetevi alla direzione di Roma". Le sembra normale? Tra l'altro il bancomat fuori da giorni non funziona, e quindi bisogna fare la fila pure per il Postamat che c'è dentro. E loro, gli impiegati, ragionano come se stessero facendo una cortesia a noi, anzichè un servizio per il quale sono lautamente pagati. Io non capisco cosa c'entra l'emergenza Covid con questa cafonaggine e questo modo irrispettoso di trattare l'utenza. Per quanto mi riguarda, ho decido che d'ora in poi mi rivolgerò alle Poste private .... Complimenti a tutti.

Vincenzo