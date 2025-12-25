Sezioni
Cittadinanza
25/12/2025 10:05:00

Si è svolto ad Alcamo il Consiglio regionale dell’ANGET

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/si-e-svolto-ad-alcamo-il-consiglio-regionale-dell-anget-450.jpg

Si è svolto ad Alcamo il Consiglio regionale dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia (ANGET), un appuntamento di rilievo per la vita associativa e per il mondo delle associazioni d’arma.

Nel corso dei lavori è stata ufficialmente consegnata la bandiera alla sezione ANGET di Trapani, un momento simbolico che sancisce il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo della sezione trapanese all’interno dell’organizzazione nazionale.

Ma il Consiglio regionale ha segnato anche un passaggio di particolare importanza: è stata infatti ratificata la nascita del Dipartimento di Studi Storici Militari ANGET – Regione Sicilia, il primo e, al momento, unico dipartimento di questo tipo istituito in Italia all’interno dell’associazione.

A dirigere il nuovo Dipartimento sarà Giacomo Campo, presidente della sezione ANGET di Trapani, chiamato a coordinare un percorso di studio, ricerca e valorizzazione della storia militare, con particolare attenzione al ruolo dei Genieri e dei Trasmettitori e al patrimonio documentale e culturale legato alle Forze Armate.

La decisione assunta ad Alcamo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’ANGET in Sicilia, confermando l’impegno dell’associazione non solo nella tutela dei valori e della memoria militare, ma anche nella promozione di attività culturali e storiche strutturate, capaci di dialogare con il mondo della scuola, della ricerca e delle istituzioni.









