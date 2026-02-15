Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
15/02/2026 13:17:00

Marsala, coro di no all’intitolazione a Bettino Craxi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/marsala-coro-di-no-all-intitolazione-a-bettino-craxi-450.jpg

No trasversale nel campo progressista marsalese alla decisione della commissione toponomastica comunale, presieduta dall’ex senatore socialista Pietro Pizzo, di intitolare l’area a verde davanti al comando della polizia municipale a Bettino Craxi.

 

A esprimere contrarietà sono Partito Democratico, Rifondazione comunista ed Europa Verde.

 

Il Pd parla di scelta “inaccettabile” in una città che onora la memoria di magistrati e servitori dello Stato. “Non possiamo accettare un tributo celebrativo a una figura condannata in via definitiva per reati gravi contro la pubblica amministrazione. Le verità processuali non possono essere cancellate in nome di una presunta pacificazione storica”, afferma la segreteria cittadina. Il partito ha già avviato una petizione popolare per intitolare la stessa area “Piazza della Resistenza”.

 

Rifondazione comunista ed Europa Verde propongono invece di dedicare lo spazio a Sandro Pertini. Per Rifondazione si tratta di una decisione “sbagliata e simbolicamente inaccettabile”, ricordando che l’intitolazione di luoghi pubblici rappresenta “pedagogia civile”. Pertini viene indicato come simbolo di integrità morale, antifascismo e giustizia sociale.

 

Europa Verde definisce la scelta “infelice e profondamente inopportuna”, sostenendo che, anche volendo rendere omaggio alla tradizione socialista, vi sarebbero figure con maggiore coerenza e autorevolezza morale, come lo stesso Pertini, già presidente della Repubblica e riferimento dell’antifascismo italiano.

La decisione della commissione toponomastica apre così un nuovo fronte politico in città, destinato a far discutere nelle prossime settimane.









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...