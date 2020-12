Coronavirus, vaccinata la prima donna italiana

12/12/2020 12:13:00

Ha trent’anni e fa l’infermiera la prima cittadina italiana ad aver fatto il vaccino contro il Coronavirus. Si chiama Elena Baraldi, professionista originaria di Modena cha da circa 6 anni vive a Londra, in Inghilterra. Il Regno Unito ha dato l’ok alla distribuzione del vaccino Pfizer/Biontech lo scorso 2 dicembre e nel territorio è iniziata una campagna di somministrazione tra i gli anziani e i lavoratori più esposti, come i sanitari. «Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un pochino indolenzito», ha raccontato Baraldi a Il Resto del Carlino. Infermiera al pronto soccorso del Croydon University Hospital di Londra, lavora in prima linea sui codici rossi.

«Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi», ha spiegato. «Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale. Non ho avuto dubbi e sono contenta di essermi vaccinata, sia per proteggere me stessa sia per non diventare un veicolo di contagio verso pazienti, amici e familiari».