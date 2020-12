 Liti tra vicini di casa, marsalese assolto da stalking

12/12/2020 07:53:00

E’ stato assolto dal giudice monocratico Lorenzo Chiaramonte un 42enne marsalese, Angelo Giuseppe Antonino Ferro, processato per “stalking” in danno di alcuni vicini di casa.

La contrada Dammusello sarebbe stata il teatro dei fatti. Secondo l’accusa, l’imputato, che è stato difeso dall’avvocato Ignazio Bilardello, dal 2007 in poi avrebbe più volte minacciato e molestato i suoi vicini di casa (Giuseppe Culicchia e Antonina Mascari) tanto da provocare loro “un perdurante stato di esasperazione, ansia e timore per l’incolumità propria e dei loro figli minori”. E ciò, sempre secondo l’accusa, “in ragione di futili pretese di natura civilistica – per altro ritenute infondate dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 108 dell’08.2.2016”.

Tra le contestazioni mosse: insulti e minacce di morte alla coppia che poi l’ha denunciato, lancio di sacchetti pieni di immondizia e secchi d’acqua contro gli avversari e “comportamenti intimidatori” contro i figli piccoli di Culicchia e Mascari con accelerate e brusche frenate con la sua auto mentre i bambini giocavano davanti casa. E ciò per farli allontanare.

In un’altra occasione avrebbe colpito il Culicchia con un pugno. Inoltre, è stato accusato di avere danneggiato beni mobili e immobili della famiglia avversaria: un muretto di cinta, un gazebo e un’auto. Al termine del processo, però, il giudice Chiaramonte ha accolto la tesi difensiva della “reciprocità dei comportamenti”. E per questo l’avvocato Bilardello ha espresso “massima soddisfazione” per l’assoluzione. Nel processo, la coppia che ha denunciato Ferro si è costituita parte civile, con l’assistenza legale dell’avvocato Vincenzo Forti, che dichiara: “L’assoluzione è stata pronunciata con la formula della vecchia insufficienza di prove, faremo appello”. La vicenda giudiziaria, dunque, non è ancora conclusa.