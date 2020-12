Il surreale albero di Natale storto di Palermo (ed è il terzo ...) 

13/12/2020 10:48:00

Stanno suscitando molta ironia sui social le immagini del surreale albero di Natale storto di Piazza Politema, a Palermo. Non proprio un bell'albero di Natale, sia per la pendenza, che per la forma e le decorazioni, un po' avare.

Si tratta di un cedro del Libano, alto 15 metri, che anche a causa del maltempo, giorno dopo giorno, sta cedendo.

Ha la chioma storta e le luminarie poste sopra accentuano il difetto.

Il cedro, di suo, aveva sostituito un cipresso che era stato installato giovedì scorso e che, dopo le polemiche generali per la scelta non proprio consona alla festa natalizia, era stato tolto dopo pochissime ore.

Anche in questo caso il cipresso aveva sostituito un altro albero ovvero un abete, donato dal distaccamento della forestale di Polizzi Generosa, che mentre stava per essere caricato sul camion si è danneggiato e sembra che autonomamente gli operai del settore Verde e giardini del Comune di Palermo abbiano pensato di sostituirlo con un cipresso che era stato abbattuto, perché malato, nel parco della Favorita, nel capoluogo siciliano.

E Roberto Alajmo, giornalista, scrittore ed ex direttore del Teatro Biondo, commenta: "In questo momento ci sono problemi più che gravi. Però noi a Palermo sappiamo sempre come suscitare il buonumore della popolazione".