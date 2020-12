118 in lutto a Marsala. E' morto Vincenzo Bertini

13/12/2020 11:43:00

Per tutti era la "postazione 56". E' fino a qualche giorno fa era impegnato nella gestione delle operazioni di soccorso, in un periodo problematico e intenso come mai prima d'ora.

E' scomparso a Marsala Vincenzo Bertini.

Era nato l'8 Marzo del 1964. Aveva 56 anni.

Operatore del 118, autista soccorritore (MARSALA 2 - 56) era molto conosciuto e stimato tra i colleghi e non solo. A darne notizia è il gruppo dei "dipendenti del 118 Sicilia" in una nota di condoglianze e vicinance agli operatori di Marsala e della provincia di Trapani, colpiti da un così grave lutto, come ricorda anche il consigliere comunale di Marsala, Leo Orlando.