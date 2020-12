Il Pd di Partanna aderisce all'iniziativa "Solidarietà in circolo"

13/12/2020 17:15:00

" “Dalla parte delle persone”. Mesi fa, abbiamo scelto queste parole per dare un’identità e un posizionamento al Partito Democratico che non fosse semplicemente uno slogan. Abbiamo scelto quelle parole perché pensiamo che la politica abbia un senso se usata per migliorare la quotidianità delle persone, nel comprenderne sofferenze e fragilità, nell’essere prossimi a chi ha bisogno", lo scrive in una nota il circolo Pd di Partanna.

"Una scelta valoriale, indirizzo di una pratica politica per i nostri iscritti, i nostri militanti. Una scelta identitaria per combattere insieme la pandemia, per superare le difficoltà e la crisi che ha generato. Crisi economica e sociale", continua.

"Con la campagna nazionale “Solidarietà in circolo” passiamo all’azione concreta, mettendo a disposizione i nostri circoli e i nostri iscritti per una raccolta alimentare in sicurezza e rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà delle nostre comunità locali. Perché politica, per noi, è uscirne insieme" aggiunge il Pd di Partanna.

Da sabato 12 a domenica 20 dicembre il Pd di Partanna raccoglierà beni alimentari di prima necessità da destinare a chi ne ha più bisogno.

La raccolta sarà effettuata nei punti raccolta dei supermercati aderenti e a domicilio nelle giornate di sabato e domenica, contattando i referenti per prenotare il ritiro.