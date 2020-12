Retribuzioni, la provincia di Trapani al 93° posto in Italia

14/12/2020 12:00:00

La provincia di Trapani si trova al 93° in Italia quanto a retribuzioni. Lo dice il report relativo al 2020 dell’Osservatorio Job Pricing in collaborazione con Spring Professional, che ogni anno analizza la situazione retributiva in Italia.

Le altre province Siciliane, Palermo si trova al 56° posto prima tra le nov dell'Isola. Siracusa è seconda, seguita da Caltanissetta, in posizione 76, Catania all’82esima posizione, Enna all’85esimo gradino, Trapani (93), Agrigento (96), Ragusa (103).

Lo studio si basa su 450 mila profili retributivi relativi a lavoratori dipendenti di aziende private. Il periodo considerato parte dal 2014 e arriva all’anno in corso. Chi viene intervistato, risponde in forma anonima. I dati di quest’anno sono evidentemente influenzati dalle conseguenze della pandemia. In Italia, secondo i dati Istat, tra febbraio e settembre 2020 gli occupati sono diminuiti di 330 mila unità. Unità per gli analisti, persone nella vita reale.

Tornando ai “numeri” sulle retribuzioni, il dato va certamente decodificato. Resta, purtroppo, da considerare che, rispetto a quanto inserito in busta paga, un certo numero di dipendenti percepisce nella realtà una cifra inferiore, con i ritardi nei pagamenti, gli acconti ed una qualità della vita, dunque, più bassa rispetto a quanto dovrebbe essere se gli stipendi fossero pagati regolarmente. Un dato che in alcune circostanze riguarda perfino il settore pubblico, un tempo assolutamente escluso da tali dinamiche. In diverse occasioni inoltre le forze dell’ordine hanno smascherato imprese responsabili di irregolarità varie ai danni dei dipendenti e dello Stato.