Trapani, la storia di Fabio: lo studente youtuber che racconta la sua vita da fuorisede a Milano 

14/12/2020 11:53:00

Vivere a Milano, studiando all'università, da fuorisede, ai tempi del Covid.

E' la storia di Fabio Salerno, giovane di Trapani, che ha aperto un seguito canale su Youtube dove, giorno dopo giorno, racconta la sua vita da giovane studente universitario fuorisede, dando suggerimenti e consigli agli altri giovani, tantissimi, nelle sue condizioni.

Fabio è iscritto al corso di Laurea di Scienze Statistiche ed Economiche all'Università Bicocca Milano

Nei suoi video racconta, semplicemente, la sua vita: la sua routine da studente digitale, quali sono i trucchi per studiare meglio, ad esempio, o come seguire le lezioni on line ai tempi del Covid, o ancora, preparare un esame.

Ma dà anche consigli molto utili su come orientarsi in una grande città come Milano, per uno studente: dal costo della spesa, a quali prodotti comprare e cucinare, al costo mediio di un appartamento da prendere in affitto.

Il canale YouTube di Fabio Salerno è a questo link.

Qui potete vederlo all'opera mentre spiega quanto costa, oggi, vivere a Milano.