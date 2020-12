La tua nuova caldaia pagando solo il 35% del suo costo

16/12/2020 09:00:00

Grazie al decreto rilancio, per la sostituzione della tua vecchia caldaia la Smepa ti applica lo sconto in fattura e ti consente di acquistare la tua nuova caldaia pagando solo il 35% dell’importo totale.

Da oltre trent'anni la Smepa, leader nel settore della termoidraulica, si occupa della vendita di caldaie, climatizzatori, stufe a pellet, pannelli solari delle migliori marche, assicurando un'assistenza estremamente qualificata grazie a tecnici altamente specializzati. Da Smepa è possibile trovare i migliori prodotti delle ditte italiane ed europee, ad esempio rubinetterie con sei anni di garanzia Gaboli Fratelli, accessori per il bagno e box doccia, utensileria, ricambi ed accessori per l'idraulica. La Smepa ha sempre puntato sull'innovazione tecnologica dei materiali e fornisce alla propria clientela le migliori soluzioni in campo tecnologico ed economico suggerendo tutte le possibili agevolazioni economiche consentite per legge (incentivi GSE, detrazioni fiscali).

Da Smepa infatti puoi acquistare condizionatori, stufe a pellet e pannelli solari a prezzi vantaggiosi grazie agli incentivi previsti dal GSE (gestore dei servizi energetici) con un immediato risparmio. L’azienda si occuperà di predisporre tutta la documentazione per la gestione delle pratiche finalizzate all’ottenimento degli incentivi statali.

Dal 2006, la ditta ha iniziato ad occuparsi anche del settore delle energie rinnovabili ed in particolare degli impianti fotovoltaici. Oggi grazie all'energia del sole che permette il funzionamento di questi impianti, è possibile ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica.

Per richiedere informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 0923/555111, o a mezzo e-mail (info@kosaki.it) oppure venire a trovarci presso il nostro punto vendita in via G. Marconi n 214 Casa Santa - ERICE