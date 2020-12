Marsala, il dottore Giardina alla guida del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale 

16/12/2020 17:00:00

Il dottore Matteo Giardina è stato nominato dirigente del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Marsala. Il provvedimento dell'Asp di Trapani è dello scorso 3 Dicembre. Nato a Tolmezzo nel '54, Giardina è in servizio come medico all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala dal 2007, dove ha avuto anche un incarico di alta specializzazione per la diagnosi prenatale.

Nella sua esperienza anche la nascita, con la fecondazione assistita, del primo bambino all'ospedale di Salemi. Più di recente, è stato responsabile a Marsala del servizio di partonanelgesia (ne parliamo qui). Ha assistito ad oltre 4000 parti.