Egadi. Il sindaco Forgione chiede l’intervento del Prefetto per la questione “Liberty Card”

17/12/2020 14:00:00

"Alla luce della decisione unilaterale e incomprensibile della Società Liberty Lines di annullare la Liberty Card per i lavoratori pendolari che avevano diritto a beneficiarne, ho ritenuto opportuno chiedere un intervento del Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, affinché si possa trovare una soluzione che non crei ulteriori disagi alla popolazione e alle attività produttive e sociali delle nostre isole", lo dichiara il sindaco delle Egadi Francesco Forgione

"Anche considerando che la compagnia di navigazione si è rifiutata di rivedere, su nostra sollecitazione, la propria posizione, facendo fronte al perpetuare dei disagi che sta provocando".



"Al Prefetto Ricciardi ho fatto presente che, a causa del Covid-19, molti impiegati pubblici e di società private lavorano in smart-working e non raggiungono i 14 giorni lavorativi minimi previsti dalla società per il mantenimento della Card", aggiunge Forgione.

"Ancora più difficile è la situazione degli insegnanti supplenti e dei lavoratori delle tante imprese edili impegnati a giornata. A questo si aggiungono le condizioni climatiche e del mare che spesso impediscono il viaggio e riducono il numero delle rotte previste per il mantenimento della Card.

Mi auguro che la richiesta di un intervento autorevole come quello del Prefetto possa essere accolta" conclude il sindaco.