Marsala, è accaduto di nuovo. Muore al Covid Hospital e spariscono fede e collana d'oro

17/12/2020 14:24:00

Cosa succede all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala? Come è possibile che ad alcune persone morte a causa del Covid-19 vengano poi sottratti i gioielli, come fedi e collane d'oro?

E' accaduto di nuovo, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi di quanto accaduto ad un paziente di 73 anni di Custonaci (potete leggere qui).

Il nuovo caso riguarda un uomo di 66 anni di Marsala, un impiegato che lavorava in città presso un'azienda che si occupa di spedizioni e che è stato ricoverato dal 2 novembre fino alle 22, giorno del decesso.

"A noi familiari - ci racconta il figlio - sono stati consegnati gli effetti personali di mio padre, ma non la fede e una collana d'oro con il crocifisso che indossava. Questi due gioielli non c'erano. L'ho fatto presente, sono stati cercati, ma non hanno trovato nulla. A quel punto ho sporto denuncia ai carabinieri. Non è per il valore economico di questi gioielli, che è anche irrisorio, ma per quello affettivo, specie per mia mamma, che continua a pensarci su".

Qualcuno al Covid Hospital di Marsala continua a rubare i gioielli delle persone che muoiono di Covid-19?