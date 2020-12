17/12/2020 19:44:00

Incidente stradale, questa sera, a Trapani. Un' auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una moto in corso Piersanti Mattarella. Un ferito.

Un'ambulanza del 118 ha provveduto ad accompagnarlo al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Le sue condizioni, tuttavia non desterebbero preoccupazione.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Traffico a rilento per consentire ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti.