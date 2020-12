Erice, la terza commissione consiliare interviene sulla vicenda Soes e la gestione parcheggi

17/12/2020 20:18:00

La terza commissione consiliare permanente di Erice interviene sulla vicenda Soes e sulla gestione dei parcheggi a pagamento.

“Nel corso di questa consiliatura, - dicono i componenti - in diverse occasioni la commissione ha affrontato la questione Soes e gestione parcheggi a pagamento, con lo scopo di approfondire la problematica e dare un impulso all’amministrazione. La Soes ha un organico composto da 24 dipendenti di cui 10 lavorano a tempo indeterminato full-time e pertanto lavorano per l’intero anno solare mentre i restanti 14 dipendenti hanno un contratto a tempo indeterminato di tipo verticale misto. Il riferito contratto è il risultato di un accordo fatto tra la SOES, il Comune di Erice e i sindacati a tutela dei lavoratori, in modo che codesti potranno essere assunti dalla prossima società che gestirà, verosimilmente, i parcheggi a pagamento. Ci sembra appena il caso di evidenziare, ad onore della verità, che tale contratto non consente ai dipendenti, nei mesi in cui non lavorano di percepire l’indennità di disoccupazione a differenza del recente passato, in cui i 14 dipendenti avendo un contratto a tempo determinato avevano diritto all’indennità erogata dallo Stato".

Ed ancora: “A voler essere precisi, il verbale di accordo sindacale stipulato il 17 aprile 2019 tra la SOES e le parti sindacali prevede quanto segue: i primi 7 dipendenti lavoreranno dal 15 marzo al 14 giugno; tutti i 14 dipendenti lavoreranno dal 15 giugno al 15 settembre;

i restanti 7 dipendenti lavoreranno dal 16 settembre al 15 novembre”. Poi una precisazione: “La Soes ha richiesto come data di proroga contrattuale con il Comune di Erice il 15 novembre 2021 in modo che tutti i lavoratori svolgano fino al 15 novembre le ore di lavoro previste dal verbale suindicato, senza discriminazione oraria tra i vari lavoratori; proroga che è stata accettata dall’amministrazione comunale”.

I componenti della III commissione accogliendo le doglianze di tutti i lavoratori e delle loro famiglie, senza discriminazione alcuna”, concordano che “ad essere errato era il bando con cui si assegnava la gestione dei parcheggi a pagamento posto che lo stesso non prevedeva un numero minimo di ausiliari per strisce blu bensì solo le ore lavorative da assicurare”. Per la commisione, pertanto, “la situazione dovrà essere approfondita sicuramente al prossimo bando/assegnazione del servizio con la società che sarà gestore posto che la priorità di tutti è quella di tutelare il posto di lavoro di tutti e 24 dipendenti, salvo diversi accordi (migliorativi) che potranno a breve stipularsi tra le varie parti contrattuali”.