Workshop online sul Social Housing di via Pantelleria a Trapani

Si svolgerà tramite diretta facebook il workshop riguardante le modalità di partecipazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi a canone sostenibile in via Pantelleria 45 a Trapani.

Lo IACP di Trapani, ha voluto infatti organizzare un evento specifico per fornire informazioni utili ai cittadini sul bando pubblicato lo scorso 15 dicembre 2020 dal Comune di Trapani che prevede l’assegnazione degli alloggi a canone sostenibile siti in via Pantelleria, 45 a Trapani, riqualificati a valere delle risorse del P.O. FESR SICILIA 2014/2020, in favore di alcune categorie sociali.



Interverranno: Vincenzo Scontrino Presidente dell’IACP di Trapani; il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Vincenzo Abbruscato, il Direttore Generale dell’IACP di Trapani Pietro Savona, Francesco Paolo Gandolfo, Responsabile settore Servizi Sociali del Comune di Trapani; Nunziata Gabriele, dirigente Area Finanziaria dell’IACP Trapani.

Sarà possibile seguire la diretta cliccando su questo link o direttamente sui canali Facebook: Social Housing Via Pantelleria Trapani e IACP Trapani.

Il progetto di Social Housing “SohoViaPantelleria” è realizzato dall'Istituto autonomo Case Popolari e il Comune di Trapani con il finanziamento dell’Unione Europea e del PO Fesr Sicilia 2014/2020 nell'ambito dell’Azione 9.4.1 che prevede “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali” e “Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi. Per ulteriori informazioni: www.sohoviapantelleria.it