Campobello, l'opposizione interroga l'amministrazione sulle infiltrazioni d'acqua al "Pirandello" 

18/12/2020 21:00:00

Un'infiltrazione d'acqua nell'aula magna del plesso scolastico “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara, utilizzata come classe dove si fa lezione, è al centro dell'interrogazione presentata all'amministrazione comunale dai consiglieri di opposizione Di Maria Tommaso, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Fazzuni Giuseppe.

"A seguito delle abbondanti piogge, l'acqua piovana, si è infiltrata nell'aula Magna, del plesso scolastico Luigi Pirandello, utilizzata come

classe, all'interno della quale si svolgono lezioni -scrivono i consiglieri - che chiedono di conoscere il tipo d'intervento che l’Amministrazione intende fare per risolvere immediatamente l'infiltrazione, le cause che hanno determinato l'infiltrazione dell'acqua piovana e se il tetto ed i solai, dal punto di vista statico, non hanno subito dei danni strutturali per effetto della prolungata esposizione alle infiltrazioni d'acqua".