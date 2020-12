Inclusione e supporto ai migranti, parte a Trapani la fase operativa del progetto Fami

18/12/2020 19:10:00

La professoressa Ignazia Bartholini dell’Università degli Studi di Palermo ha avviato sul territorio del Distretto socio-sanitario D50 di Trapani la fase attiva del Progetto FAMI MI.MAIN. Progetto che le è stato finanziato dal Ministero degli Interni e che prevede un biennio di attività da espletarsi, con il suo coordinamento, presso il Distretto D50 di Trapani e il Comune di Palermo.



Il Progetto presentato a Palazzo d’Alì lo scorso 30 Giugno 2020, e che ha permesso il reclutamento di nove co.co.co. di alto profilo professionale, è finalizzato a favorire l’inclusione della popolazione migrante ed un migliore accesso ai servizi della P.A. attraverso attività mirate e poste in essere dall’equipe multidisciplinare composta dai 9 professionisti selezionati tra psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali ed avvocati, che stanno prestando il loro servizio per realizzare attività innovative e creare una rete di facilitazione tra P.A. e popolazione migrante. Dallo scorso mese di Settembre, presso le sedi dei Servizi Sociali di Trapani di via Erodoto e via Libica, sono stati avviati colloqui per la rilevazione dei bisogni dell’utenza straniera, supporto a pratiche amministrative, come quelle per l’avvio del reddito di cittadinanza, mappature degli alunni stranieri frequentanti gli Istituti Scolastici del Distretto Socio-Sanitario D50, degli enti di formazione e dei centri di accoglienza, questi ultimi al fine di individuare l’utenza straniera uscita dal sistema SPRAR. Infine attività di analisi e programmazione nell’ambito del Progetto Siproimi.



Sarà inoltre attivato nelle prossime settimane uno sportello itinerante multidisciplinare all'interno degli uffici del Comune e delle scuole che ne faranno richiesta, anche con modalità a distanza a causa dell’attuale emergenza epidemiologica, con l'obiettivo di garantire un sostegno nella gestione e presa in carico degli alunni e delle famiglie migranti e che mette al centro l’utente e le sue necessità. È possibile contattare il servizio al seguente indirizzo di posta elettronica

fami@comune.trapani.it e visionare la pagina Facebook PROGETTO FAMI-MIGRATION MAINSTREAMING.