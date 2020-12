 Coronavirus, Asp Trapani: le misure di contenimento per chi arriva dal Regno Unito

21/12/2020 11:21:00

In applicazione dell'ordinanza del 20 dicembre 2020 del Ministero della Salute, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus, l'Asp di Trapani ha messo a disposizione anche per coloro che fanno rientro in Sicilia dal Regno Unito il Numero Verde 800402346 per la necessaria comunicazione di avvenuto ingresso nel territorio trapanese al Dipartimento di Prevenzione. Le persone provenienti dal Regno Unito devono sottoporsi a test molecolare o antigenico.

Si ricorda che a partire dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021: e' interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

E' possibile contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Trapani ai seguenti numeri di telefono: 0923/543054; 0923/543046; 0923/543023; 0923/543024; 0923/543008; 0923/543013; 0923/543220. Numero Verde 800402346.