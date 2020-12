Marsala, ladri saccheggiano "Morsi & Sorsi" poco dopo la riapertura a Porta Nuova

22/12/2020 09:34:00

Hanno rubato da "Morsi &Sorsi", il noto locale di via Armando Diaz a Marsala. E il tutto a poche ore dalla riapertura dello spazio esterno su Porta Nuova e dopo le polemiche sui social.

I malviventi sono riusciti a portare via quanto vi era nella cassa e qualche bottiglia di vino. Ma quello che sorprende è che il furto arriva in concomitanza con la nuova riapertura del locale, tra l'altro, anche su Porta Nuova come lo era un tempo. Nei giorni scorsi infatti il locale gestito da Lillo Gesone, ex consigliere comunale di Marsala, aveva attrezzato un'area esterna proprio sul nuovo selciato di Piazza della Vittoria. Una circostanza che nelle scorse ore non ha risparmiato polemiche, soprattutto sui social, per l'occupazione dello spazio esterno, sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda la tempistica, visto che il cantiere di Piazza della Vittoria tecnicamente è ancora aperto.

Poi arriva il furto, nella notte tra domenica e lunedì. Alcune bottiglie di vino e qualche centinaio d'euro dalla cassa. Poche ore dopo la denuncia alla Polizia fatta dal titolare del locale arrivano i vigili urbani che sanzionano il locale per "occupazione abusiva" del suolo pubblico.

Un furto che appare "anomalo" come sottolineano gli stessi titolari sulla pagina facebook. In passato, lo ricordiamo proprio i titolari di questo locale hanno subito minacce e tentativi di estorsione.