I fatti dell'anno 2020: gli incidenti mortali e la tragedia del piccolo Salvatore a Sciacca 

22/12/2020 06:00:00

Tra i fatti dell'anno 2020 che da oggi e fino alla fine dell'anno ricorderemo su tp24, ci rientrano, le news relative agli incidenti stradali. Anche se in leggera diminuzione, rispetto agli anni precedenti, sono ancora tante le morti sulle strade della provincia di Trapani e sull'Isola in generale. Qui di seguito vogliamo ricordare il tragico bilancio degli incidenti del 2020 nel nostro territorio e non solo.

Il 5 gennaio i medici dell'ospedale San Raffaele Giglio e la commissione medico-legale arrivata dall'ospedale Civico di Palermo hanno dichiarato la morte cerebrale per Giuseppe Nicoletti, il 38enne rimasto ferito nell'incidente avvenuto il 30 dicembre lungo l'autostrada Palermo-Messina, all'altezza di Cefalù. Nicoletti, palermitano e figlio della nota ex giornalista della sede regionale della Rai Rosa Ricciardi, era in auto con il padre quando il mezzo è finito contro un autocarro in sosta. Un impatto violentissimo. Il padre Vincenzo, 75 anni, è morto sul colpo, mentre Giuseppe era stato condotto in ospedale in codice rosso. Ma le sue condizioni, da subito, erano apparse molto gravi.

L'8 gennaio e' morta anche Giuseppa Filingeri. Non ce l'ha fatta, purtroppo, a superare le gravissime ferite riportate nel terribile incidente avvenuto il giorno prima sull'autostrada A29, all'altezza di Fulgatore, alle porte di Trapani. Le condizioni della signora erano apparse subito disperate, ed era stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Il marito, Giuseppe Brignone, originario di Pantelleria invece, era morto sul colpo.

Il 18 gennaio a perdere la vita è il 78enne agricoltore castelvetranese Cosimo Favoroso, l'uomo è morto a seguito dei traumi riportati nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 81 Castelvetrano-Triscina. Giovedì sera l'anziano era alla guida di un furgone Fiat Scudo quando, non si sa per quale motivo, o a causa di un malore o per un improvviso ostacolo sulla carreggiata, ha perso il controllo del veicolo e ha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro una Renault condotta da un uomo anche lui di Castelvetrano e rimasto gravemente ferito.

Il 23 gennaio è Angela Attardi, 41 anni la vittima del tragico incidente avvenuto sulla SS 417 Catania–Gela in territorio di Caltagirone. Con la vittima viaggiavano in auto un'altra donna e un uomo, tutti originari di Gela, che per cause ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Ps di Caltagirone, che hanno effettuato i rilievi del caso, avrebbe violentemente impattato contro il guardrail che delinea la carreggiata.

A fine gennaio, una tragedia della strada a Marsala. Una terribile notizia giunge in città dall'ospedale di Messina. Un ragazzino di 12 anni, Tommaso Patti, è morto a seguito delle lesioni riportate nell'incidente tra una moto e un'auto, in cui era rimasto coinvolto qualche giorno fa. Tommaso, che viveva nel quartiere Sappusi, purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto in mattinata nella struttura ospedaliera peloritana dove era stato ricoverato.

Drammatico incidente stradale all’alba del 3 febbraio 2020 in Sicilia. A perdere la vita è Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ravanusa. I suoi tre amici sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L'8 febbraio Rosalinda Migliore di 35 anni è l'ennesima vittima sulle strade siciliane. La donna ha perso la vita mentre i medici la stavano operando per cercare di salvarla, dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta sabato notte in via Rinazzi a Canicattì in provincia di Agrigento. L'auto guidata dalla donna, una Hyundai Matrix si è schiantata contro un muro di cinta di un'abitazione.

Il 19 febbraio un uomo, originario di Valderice, Giuseppe Tilotta, 76 anni, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi ieri sera nei pressi di Balata di Baida, nel territorio di Castellammare del Golfo. Viaggiava a bordo di una Fiat Panda e per cause che sono ancora in corso di accertamento si è scontrato con un Pick-up.

Si chiamava Emanuele Gaglio il giovane morto il 28 febbraio sull'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo. Aveva 24 anni. E' morto in seguito ad uno grave incidente che si è verificato all’altezza dello svincolo di Gallitello, nel Trapanese. Il giovane, un impiantista originario di Montelepre (Pa), ha perso la vita dopo che la sua Fiat Panda è uscita fuori strada per causa ancora da accertare.

Travolto da un’auto in via Fardella a Trapani a maggio è morto Mario Papa di 53 anni. La tragedia si è consumata, nella notte tra domenica e lunedì. E' morto l'uomo investito da un pirata della strada a Marsala, in Via Mazara.

A fine maggio è morto a Marsala Guglielmo Parrinello, aveva 90 anni, ma era molto lucido e attivo, fino al 26 Novembre scorso, quando un pirata della strada, mai scoperto, lo ha investito mentre stava camminando ai lati della carreggiata, in via Mazara, nei pressi del negozio di abbigliamento Terranova. Parrinello era da quel giorno in condizioni molto gravi, perchè aveva riportato diverse fratture e un'emorragia cerebrale.

E' di Paceco l'uomo morto nell'incidente in autostrada a Trapani l'11 giugno2020. L'incidente è avvenuto sulla bretella per l'aeroporto di Birgi. La vittima è Silvano Maimone, aveva 57 anni. Ha perso il controllo dell'auto, da solo, andandosi a schiantare, mentre viaggiava in direzione Trapani, contro un guardrail. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto la Polizia Stradale.

Un uomo è morto il19 giugno nelle campagne di Castelvetrano mentre era bordo del suo trattore che si è ribaltato. L'anziano, Francesco Marchese di 86 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto sciacciato. I soccorsi, tra i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia.

Tragedia a Castellammare del Golfo la sera del 13 luglio. A perdere la vita un giovane di 21 anni, Francesco Caleca. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. L’incidente è avvenuto in via porta Fraginesi, in zona Madonna delle Scale. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi dei sanitari. Indagano su quanto accaduto le forze dell'ordine.

Altra tragedia della strada a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara il 16 luglio. Biagio Nuccio di 20 anni ha perso la vita in un incidente. Alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il muro di una abitazione. Il giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere della macchina. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per Biagio Nuccio ormai non c'era più niente da fare.

E non ce l'ha fatta il ciclista investito il 22 luglio sulla statale 113 Alcamo-Partinico. Paolo D'Orio, 75anni di Partinico, è morto all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo dove era stato ricoverato a seguito dell'incidente in cui era rimasto coinvolto. L'uomo è stato travolto da un’autovettura, guidata da una donna di 54 anni, di Partinico, mentre si trovava all'altezza di contrada Fico.

Il 22 settembre un giovane di 18 anni, Manuel Anzaldi, ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto a Mazara Del Vallo, in Via Archi. Secondo la ricostruzione di primapaginamazara.it (qui l'articolo), intorno alle 22 il giovane, a bordo del suo scooter, stava scendendo dalla via principale del quartiere Mazara Due, e all'incrocio con Via Archi si è scontrato con una Fiat Panda, condotta da P.V., dell'87. Manuel è andato a schiantarsi prima contro l'auto, poi a terra, morendo, di fatto, sul colpo. Illese le due persone a bordo della Panda.

Incidente mortale il 3 ottobre a Pantelleria. La vittima è Salvatore Liberato Di Malta. Aveva 62 anni. Lungo la strada perimetramale, dopo la zona di Mursia, l'uomo, a bordo di un motorino, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro la roccia.

Uno schianto nella notte tra il 10 e l'11 sulla Provinciale per San Vito Lo Capo e Francesco Laudicina, 46 anni, di Trapani, non ha avuto scampo. E’ morto sul colpo. La tragedia intorno all’una e trenta nei pressi del Nono chilometro. Francesco Laudicina era a bordo di una Fiat 600 e si stava dirigendo da Bonagia verso Pizzolungo.

In un incidente a Mazara del Vallo il 12 ottobre ha perso la vita Mario Genna, 68 anni. Era con la moto, un'Aprilia 124, in via Val Demone, lunedì, verso le 16, quando si è scontrato con un'auto, una Honda Civic, condotta da L.S., 62 anni di Petrosino. Genna indossava il casco, ma l'impatto con l'auto è stato talmente forte che è morto poco dopo al Pronto Soccorso per le ferite riportate.

Agostino Ivan Genna, 45 anni, operatore sanitario di Marsala, residente a Strasatti, e Leonardo Denaro medico 66enne di Castelvetrano sono le due vittime del terribile incidente avvenuto sulla provinciale che collega Santa Ninfa a Castelvetrano, tra un'auto condotta da Denaro e un autobus dell'Autoservizi Salemi.

Altra tragedia della strada a Mazara del Vallo, dove, sabato 24 Ottobre, 2020 è morto un giovane di 21 anni, Fabio Triolo, mentre era alla guida della sua auto. Intorno le 22:30 la sua Fiat Panda si è schiantata contro un muro in via Giovanni Bessarione.

Altro incidente mortale sconvolge la comunità del Belice a fine ottobre. A perdere la vita è Francesca Cuttone di Partanna. Aveva 27 anni e quest'anno avrebbe dovuto sposarsi, salvo poi, come tante altre coppie, rinviare la cerimonia a causa del coronavirus. Il padre, Giovanni Cuttone, è stato Sindaco di Partanna. Francesca, laureata in Scienze economiche, faceva la contabile in uno studio di Castelvetrano.

Nicola Cirabisi, 37 anni, fornaio di Castelvetrano, è la vittima del terribile incidente avvenuto la mattina del 12 novembre lungo la strada statale 115 che collega Castelvetrano a Menfi, all'altezza dello svincolo per Partanna.

Aveva 58 anni, il trapanese morto all'ospedale Sant'Antonio Abate, vittima di un incidente stradale verificatosi, lo scorso 4 novembre, nel popolare quartiere Fontanelle. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente all'altezza del distributore di benzina.

E infine tra i fatti tragici del 2020 ricordiamo la tragedia al Carnevale di Sciacca. La sera del 21 febbraio durante la festa, un bambino di quattro anni, Salvatore Sclafani, è stato travolto e ucciso da un trattore che trainava uno dei carri della manifestazione. L'incidente è avvenuto in via Incisa al carro “Volere volare” dell’associazione “E ora li fermi tu” che, purtroppo ha investito il bambino. Secondo una prima ricostruzione e alcune testimonianze dirette, sembra che il bambino fosse a bordo del carro, e dopo una caduta, forse per un cedimento strutturale, è finito sotto le ruote del mezzo pesante. Trasportato da un’ambulanza presso l'ospedale “Giovanni Paolo II”, è morto poco dopo.