Giovanni Sardone è il nuovo Presidente onorario del Marsala Calcio

24/12/2020 12:46:00

Con una breve nota la Società del Marsala calcio ha fatto sapere che Giovanni Sardone è stato nominato nuovo Presidente Onorario del Club.

Giovanni Sardone noto come manager commerciale di grande rilevanza nel meridione d’Italia, non ché appassionato di sport, di recente, è stato già vicino alla squadra lilibetana dando un notevole contributo economico attraverso il sostegno dei suoi partner commerciali.

Qui di seguito si riporta una breve dichiarazione del nuovo Presidente Onorario del Marsala Calcio:

“In questo anno difficile per tutti io ho già ricevuto il mio regalo di Natale, inatteso e gradito, la nomina a Presidente Onorario del Marsala Calcio. Ringrazio l'Amministratore Unico, Jihéd Gharbi, la Società tutta e la meravigliosa città di Marsala di cui mi sento cittadino da una vita. Il mio impegno sarà sempre più diretto a dare valore alla città di Marsala come merita tramite la sua splendida squadra di calcio. Un augurio a tutti per le imminenti festività e forza Azzurri, grandi traguardi ci aspettano!”

Giovanni Ingoglia