Marsala, continuano i controlli anti-covid da parte delle forze dell'ordine

24/12/2020 19:10:00

A Marsala sono continuati per tutto il pomeriggio i controlli anti-covid da parte delle forze dell'ordine.

Polizia municipale, carabinieri, esercito e polizia hanno effettuato i controlli in diversi punti della città tra i quali piazza del Popolo. Ricordiamo che da oggi e fino al 27 dicembre tutta l'Italia è in zona rossa e tutti gli spostamenti sono limitati. Si può uscire di casa solo per la spesa, la farmacia, insomma, solo per necessità come nel periodo del lockdown di primavera.

La polizia municipale, guidata dal comandante Vincenzo Menfi, oltre all'attività di repressione per coloro che non rispettano le disposizioni anti-covid: mantenimento della distanza di sicurezza e l'utilizzo corretto della mascherina, sta facendo anche attività di informazione per i cittadini.