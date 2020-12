Mazara, un giovane tunisino trovato morto in casa 

27/12/2020 12:58:00

Si chiama Nabil Dhifallah il tunisino di 31 anni trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa di Mazara del Vallo dove viveva da solo.

L'allarme è stata lanciato ieri, da alcuni suoi amici che, preoccupati del fatto che non rispondeva al telefono si sono recati a casa e dato che non rispondeva nessuno hanno chiamato i vigili del fuoco.

Nabil da anni collaborava come interprete con la Questura di Trapani e il commissariato di polizia di Mazara. Per il medico legale la morte è stata causata da un malore. Il giovane viveva a Mazara da solo ed era originario di Ben Qardan, dove vivono i suoi genitori già avvisati dalle autorità. Il consolato tunisino si sta occupando del rimpatrio della salma.

Tanta tristezza da ieri per chi conosceva Nabil. Un ragazzo sempre disponibile e pronto ad aiutare chi era in difficoltà, così lo ricordano i suoi amici e il "Movimento tunisini in Italia" con un post sulla pagina facebook: