Vax Day, inizia la lotta al Covid. I primi vaccinati in Sicilia

27/12/2020 06:00:00

Vax Day in tutta Europa. E' il giorno uno della lotta al Covid con le prime somministrazioni dei vaccini in tutta Europa. Questa mattina allo Spallanzani di Roma i primi italiani vaccinati, si prosegue in tutte le altre regioni. In Sicilia la prima presona vaccinata è Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo.

12, 00 - "E' un momento importante, un messaggio di speranza. Nel vaccino abbiamo riposto la speranza di superare questa terribile esperienza. Siamo consapevoli che la campagna vaccinale sia la risposta dell'uomo a quella parte della natura che a volte fa scherzi. E' una sfida tra la vita e la morte”, sono le parole, dopo essersi vaccinato, di Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, il primo siciliano a cui è stato somministrato il vaccino anti- Covid.

11,45 - E' stata inoculata sul braccio destro del dottor Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, la prima, storica, dose del vaccino anti-Covid in Sicilia. Una data storica per tutta l'Isola. C'è tanta emozione tra i presenti al Civico di Palermo. "Aspettavamo con ansia questo giorno. E' una grande emozione. Abbiamo lavorato sodo e fa rabbia certo scetticismo", dice una operatrice sanitaria. Sono 685 le prime dosi arrivate in Sicilia. Nei prossimi giorni si proseguirà con le altre vaccinazioni, in questa prima fase dedicate agli operatori sanitari e delle rsa.





11,30 - La diretta delle prime vaccinazioni anti-covid in Sicilia, dall'ospedale Civico di Palermo.

11,00 - Il primo che si sottopone al vaccino tra i sanitari, a Palermo, oggi è il medico Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell'ospedale Civico. Alle 11,30 sarà assistito da una équipe di medici.

9,00 - La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 stamane all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

"Oggi l'Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter nel giorno del V-Day in Italia e in Europa.

6,00 - Oggi 27 dicembre 2020 è il Vax Day, la giornata decisa dall'Unione Europea per iniziare le vaccinazioni ai cittadini del vecchio continente. Una data storica che entrerà negli annali come una tappa fondamentale nella lotta al Coronavirus.

Le prime 9.750 dosi del farmaco anti-Covid sono pronte in Italia per essere somministrate a operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa, le due categorie prioritarie individuate dal governo.





Il prima vaccinazione in Italia - Le fiale del vaccino sono arrivate all'ospedale Spallanzani di Roma dove questa mattina verrà effetuata la prima vaccinazione in Italia su una infermiera. Le dosi della Pfizer sono partite dalla fabbria in Belgio ed ora sono conservate in celle frigorifere in grado di mantenere una temperatura di -75 gradi, come richiesto dalla casa farmaceutica. Una parte di esse è stata caricata in contenitori termici a bordo dei mezzi dell'Esercito e consegnata in tutti i punti di somministrazione entro i 300 chilometri da Roma mentre le dosi destinate alle regioni più distanti sono consegnate dall'aeroporto militare di Pratica di Mare con 5 aerei nel resto d'Italia. "Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte" sottolinea il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri parlando di un giorno "simbolico ed emozionante".

Ieri sera l'arrivo a Palermo dei vaccini - Sono arrivate qualche minuto prima delle 23.30, ieri sera all'aeroporto di Palermo, con un C27J dell'Aeronautica militare, le prime 685 dosi del vaccino Pfizer-BionTech contro il Coronavirus destinate alla Sicilia. Il velivolo, partito dalla base militare di Pratica di mare, ha prima fatto scalo a Cagliari per poi dirigersi alla volta di Punta Raisi. Il carico è stato preso in consegna dal Reggimento logistico "Brigata Aosta" e, con due furgoni scortati dai carabinieri, trasferito alla Caserma "Scianna". Questa mattina la consegna all'ospedale Civico per l'avvio ufficiale della campagna di vaccinazione. Alla prima somministrazione - prevista alle 11.30 nel padiglione 24, appositamente attrezzato - saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza.

Il programma in Sicilia, oggi alle 11:30 la prima vaccinazione - Questa mattina alle ore 11.30 presso il padiglione 24 dell'ospedale Civico di Palermo, la prima inoculazione del vaccino anti-Covid su un cittadino siciliano che rientra nel target individuato dal Piano nazionale concordato con le Regioni Nell'ambulatorio allestito per il V-Day e negli altri Centri di somministrazione dell'ospedale Civico si proseguirà con altri vaccini. Nello specifico, toccherà a nove rappresentanti dell'Ordine dei medici (uno per ogni provincia), cinque medici di medicina generale, cinque pediatri di libera scelta, cinque medici di continuità assistenziale e 10 rappresentanti del 118 (tra medici, infermieri e autisti soccorritori). Inoltre verranno sottoposti a vaccinazione tre rappresentanti dell'Ismett, tre della Fondazione Giglio di Cefalù e 15 dipendenti della stessa Arnas Civico.

685 i siciliani che si vaccineranno in questa prima fase - Oggi inoltre, secondo quanto previsto dal target della campagna di vaccinazione, a Palermo verranno vaccinati anche 30 siciliani che rientrano nell'ambito delle Rsa. Nei giorni successivi (fino al 30 dicembre), invece, in tutti i Centri di somministrazione della città di Palermo giungeranno 10 rappresentanti di ogni Azienda sanitaria della Sicilia per ricevere il vaccino anti Coronavirus. In questa primissima fase, in Sicilia, saranno complessivamente 685 le persone che verranno sottoposte a vaccino, dal 4 gennaio prossimo invece si procederà secondo quanto stabilito dal Piano nazionale che ha profilato il target.

Diretta facebook sulla pagina della Regione Siciliana - Questa mattina al Civico saranno presenti anche il presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza. Le immagini della prima vaccinazione saranno trasmesse in diretta sulla pagina ufficiale Facebook della Regione Siciliana.

Positivo il prete di Crocci (Valderice) - Don Boniface Nkrunziza, vice-parroco delle parrocchie di Crocci e Chiesanuova (Valderice) si trova in autoisolamento fiduciario dopo essere risultato positivo ad un test antigenico rapido per la ricerca degli antigeni Sars2-Covid19. Il sacerdote si era posto immediatamente in auto-isolamento dopo aver ricevuto notizia della positività di una parrocchiana con cui era stata in contatto per amministrare il sacramento della riconciliazione. Il sacerdote ha interpellato subito il medico curante che ha attivato le procedure previste e avvertito l’USCA.



Il focolaio con 8 positivi in parrocchia a Valderice - Un focolaio di Coronavirus è scoppiato nella parrocchia di Crocci, frazione di Valderice. Oltre a Don Boniface Nkrunziza, vice-parroco delle parrocchie di Crocci e Chiesanuova, sono 8 in totale le persone trovate positive dopo essersi sottoposte al tampone rapido. Le persone colpite dal covid-19 fanno parte dei fedeli che partecipano al coro parrocchiale. Tre delle persone positive hanno la febbre e accusano i primi sintomi.

I dati in Sicilia - Sono 337 i nuovi positivi registrati oggi in Sicilia. C'è dunque un netto calo dei casi che è però conseguenziale al minor numero di tamponi (4038) effettuati nel corso di queste giornate di festa. Scende il tasso di positività sull'isola che si abbassa di tanto e passa dall'11,1% di ieri all'8,3% odierno. Le morti dovute al Covid sono 27 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 33.290 con un incremento di 50 nuovi positivi. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, sono 1184, +19 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1014, in terapia intensiva sono 170, - 4 rispetto a ieri. I guariti sono 252. La distribuzione nelle province vede Catania con 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa 0, Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento 0, Caltanissetta 4, Enna 0.

Nonna Giorgia, 100 anni e guarisce dal Covid - A 100 anni festeggia il Natale guarendo dal Covid. La protagonista di questa storia di speranza è la signora Giorgia Careno, che ha vinto la sua sfida sopravvivendo al coronavirus e negativizzandosi al tampone di verifica dopo 15 giorni dal primo test positivo. "Nonna Giorgia" si era contagiata entrando in contatto con altri ospiti di una Rsa a Modica, nel ragusano, che nei giorni scorsi aveva registrato 15 anziani positivi al virus, oltre metà degli ospiti sono ormai guariti. Nel giorno di Natale è arrivata la notizia dell'avvenuta guarigione anche per la nonnina che il prossimo aprile festeggerà i suoi 101 anni.

Totò Cuffaro sta meglio ed è stato dimesso oggi dall'ospedale palermitano dove era ricoverato da qualche settimana, da quando aveva contratto il Covid-19 e le sue condizioni erano peggiorate. Lo comunica lo stesso ex presidente della Regione Siciliana sul suo profilo facebook: "C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico... Sono io. Non era scontato che ci fossi. Grazie ai medici, agli infermieri ed ai sociosanitari del 118, del Pronto Soccorso e della Radiologia dell’Ospedale Cervello, della semi intensiva dell’ospedale Civico e soprattutto dell’Unita Rianimazione Intensiva dell’ISMETT.Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per le vostre preghiere. Vi voglio tanto bene"

I dati in Italia - Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261. Sono 81.285 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Nelle 24 ore precedenti erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5%. Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582 I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.