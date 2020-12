28/12/2020 18:17:00

Non c'è pace per i gestori dei cinema e dei teatri, così come per le palestre e per le piscine. Terminate le feste natalizie, infatti, verrà prorogata la loro chiusura.

Tutto fa pensare che anche a scadenza del Dpcm, il 15 gennaio, saranno rinnovate le misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all'aperto, così come la chiusura di palestre e piscine.

Lo si apprende da fonti del governo.