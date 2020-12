Coronavirus, su i positivi nel Trapanese. Mazara (300) e Marsala (279) le più contagiate. Sette i decessi

29/12/2020 14:47:00

Tornano ad aumentare i positivi in provincia di Trapani, sono 1241 gli attuali contagiati (ieri erano 1137). C’è un grande balzo in avanti dei contagi a Marsala dove si registrano 279 positivi (ieri erano 208), mentre Mazara del Vallo, che è attualmente la città con più contagi in provincia, ne registra 300 (ieri erano 285).

Ci sono purtroppo sette nuovi decessi che portano il totale dall’inizio dell’epidemia in provincia di Trapani a 133. Sono questi i dati del trapanese aggiornati ad oggi martedì 29 dicembre. I ricoverati in terapia intensiva sono otto, mentre quelli nei reparti ordinari (persone del territorio) sono 96. In totale le persone guarite dal covid-19 sono 4594. Per quanto riguarda i tamponi, sono stati effettuati 380 molecolari, mentre sono 159 sono quelli per la ricerca dell’antigene.

Ecco come sono distribuiti i positivi nei comuni trapanesi: Alcamo 138; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 20; Castellammare del Golfo 13; Castelvetrano 61; Custonaci 8; Erice 53; Favignana 13; Gibellina 12; Paceco 22; Pantelleria 3; Partanna 27; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 3, Santa Ninfa 0; Trapani 229; Valderice 38; Vita 0, San Vito Lo Capo 8; Petrosino 12.