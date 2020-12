Covid-19, la Sicilia sfiora quota mille nuovi positivi. I dati di oggi

29/12/2020 19:11:00

In Sicilia aumentano i contagi di persone positive al Coronavirus. Sono 995 quelli registrati nelle ultime 24 ore sull'isola, a fronte di 8.807 tamponi melocolari, il tasso di positività si mantiene pressoché stabile (11,2% odierno contro l'11,4% di ieri). Le vittime sono 26.

Aumentano i ricoverati nei reparti in regime ordinario +23 rispetto a ieri, sono 1.093 mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva in totale 169 (-6). La distribuzione nelle province: Catania con 185 nuovi positivi, Palermo 225, Messina 287, Ragusa 33, Trapani 105, Siracusa 42, Caltanissetta 57, Agrigento 26, Enna 35.