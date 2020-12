Marsala, atto d'indirizzo del consigliere Bonomo per la valorizzazione dei Capannoni "Nervi"

29/12/2020 18:15:00

La valorizzazione dei Capannoni “Nervi” di Marsala - oggi in stato abbandono - è al centro di un atto di indirizzo all’amministrazione comunale, da parte del consigliere Giancarlo Bonomo.

All'amministrazione Grillo, Bonomo chiede di approfondire e valutare con uno studio di fattibilità, già avviato durante la sindacatura di Renzo Carini, con l'obiettivo di riqualificare le due strutture e di impegnarsi a cambiare la destinazione d’uso di tali immobili per poterli riconvertire in strutture turistico-alberghiere in "modo da poter ancor di più valorizzare il nostro territorio e creare numerosi sbocchi occupazionali, e rendere quell'area fruibile per l’intera comunità".

Bonomo ricorda che durante le sindacature precedenti vi erano state delle iniziative del nostro Comune di acquisire dal Ministero della Difesa le due strutture a patto di cambiare la destinazione d’uso dell’area dell’ex deposito munizioni.