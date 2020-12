Lettera dell'Asp di Trapani agli operatori sanitari: "Vaccinatevi contro il Covid"

31/12/2020 07:36:00

"Vaccinatevi contro il Covid". E' la lettera appello del commissario straordinario dell'Asp di Trapani, Zappalà, che ha scritto agli operatori sanitari per sensibilizzare l’adesione alla campagna vaccinale Covid-19.

«Caro Collega, come noto domenica scorsa anche nella nostra regione è stata avviata la campagna vaccinale finalizzata a sconfiggere il Sars-CoV-2/COVID-19. L’obiettivo che dobbiamo raggiungere entro la prossima estate è quello di bloccare la circolazione del virus; questo si può ottenere solamente vaccinando il maggior numero di persone e realizzando così quella che si definisce tecnicamente “immunità di comunità”», si legge nella missiva.

Inoltre, Zappalà sottolinea: «Per rendere sicuri le strutture sanitarie e i luoghi di cura, è stato stabilito di dare priorità agli operatori sanitari e a coloro che a qualsiasi titolo operano nell’ambito della sanità. Per questo, nella tua qualità di Operatore del sistema sanitario è importante, non solo per la tua salute ma soprattutto per la salute dell’intera comunità, che scelga di vaccinarti. Più ampia sarà l’adesione alla campagna vaccinale, maggiore sarà la garanzia di successo».